Kõik on positiivne ehk Hinnang Jüri Vipsi testipäevadele

Statistika- ja numbrisõpradele jäi kolmest testipäevast näppude vahele teadmine, et kuuest sessioonist neljal näitas meie mees 22 sõitja konkurentsis esikuuiku väärilist minekut. Vipsi parimaks ringiajaks märgiti 1.42,224, mis oli kolmapäeva hommikupooliku kolmas aeg.

Ent sellest veelgi olulisem on teadmine, et ühtegi tagasilööki kolme päeva jooksul ei esinenud ning hooajale võib vastu minna rahuliku südamega. «Kolm puhast sõidupäeva ning kõik, mis vaja, sai tehtud,» kinnitas samamoodi Bahreinis viibinud Vipsi mentor Marko Asmer telefoniusutluses Postimehele.

Tegelikkuses ei tasu põrinasõpradel meie mehe testimisel näidatud ringiaegu kaustikusse või exceli tabelisse kanda. Seda hoolimata faktist, et F2 tänavune hooaeg saab kahe nädala pärast avalöögi sealsamas Sakhiri ringajal. «Siis hakkab kõik ikkagi nullist,» kinnitas ka Asmer.

«Kui sa tead, mis plaaniga rajal olid ning mida täpselt tegid, siis loomulikult on võimalik nendest aegadest midagi välja lugeda. Aga kui ise mitte kohal viibida, siis aegadest täit pilti ette ei saa ja need on pigem eksitavad,» jätkas ta.

Oma jutu ilmestamiseks tõi Asmer esile näiteks ART GP sõitja Christian Lungaardi. Taanlane põrutas teise päeva hommikul ajaks 1.41,697 ning jättis kõik konkurendid selja taha, kuid järgmisel õhtul oli seitse sekundit nõrgema ajaga hoopis tagantpoolt viies. Millest see kõik aga tulenes, teavad vaid asjaosalised.

Jüri Vips ja Marko Asmer analüüsimas järjekordse testipäeva andmeid. FOTO: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Red Bulli noorteprogrammi kuuluv Vips ei käinud näiteks kordagi Bahreinis rajal ajasõiduseades ja tühja paagiga vormeliga. See-eest katsetas ta erinevaid aeroprogramme, kütusekoguseid, rehvisegusid, starti, boksipeatusi… kui piirduda vaid mõninga näitega. «Igaüks tegi oma programmi ning sai endale kinnitust, mis seisus ta on,» lausus Asmer.

Oma piirangud testimisele seadis ka tiimidele eraldatud rehvivalik: kuus konservatiivsema ja kaks agressiivsema seguga rehvi. «Pehme rehviga saigi ainult üks-kaks ringi kiirelt teha, rohkema jaoks enam pidamist polnud,» ilmestas Asmer. «Seda tegid mõistagi kõik, aga küsimus ongi, kellel oli masin samal ajal ka ajasõiduseades.»

Madalamates vormelisarjades on viimastel aastatel välja kujunenud tendents, et poodiumi kõrgeimale astmele saamiseks tuleb kihutada Prema masinaga. Ka F2-sarjas on valitsevaks tšempioniks just nimelt Itaalia tiim, kelle mullune esinumber, maailmameistriks kroonitud Mick Schumacher kihutab tänavu juba kuninglikus vormel 1s.

Asmer möönab, et Prema on tõesti tugev ning neile on keeruline vastu saada, kuid hooaja eel ta kellelegi ennatlikult võidukarikat ulatama ei rutta. «Kui vaatame eilset (kolmapäeva hommikust – K.J.) testi, siis 15 autot oli lõpuks 0,5 sekundi sees. Tegemist pole sarjaga, kus keegi ringiga eest ära sõidaks, vaid kõik on väga lähestikku. Lõpuks saavadki määravaks pisidetailid,» kostab ta.

Bahreinis harjutati muu hulgas ka boksipeatusi. FOTO: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Nende ülioluliste pisidetailidega pidi Vips Bahreinis kõige rohkem kohanema, sest võrreldes DAMSi vormeliga, millega eestlane mullu kaheksa sõitu teha sai, on Hitechi masinal erinevusi küllaga.

Liiga palju detailidesse siinkohal siiski laskuda ei saa. «Eks igaühel on erinevad töömeetodid ja veidi erinevad masinad. Kuid et tegemist on tehasest tulnud autodega, siis päris tagurpidi neid keerata ei saa selleks et kiiresti sõitma hakata,» sõnas Asmer üldsõnaliselt.

Ühe killukese omaaegne Williamsi F1-meeskonna testisõitja siiski poetas. Mullu DAMSi roolis oli Vips korduvalt hädas hea lähte saamisega, kuid nüüd on lootust, et selles vallas on suuremad mured viimaks seljatatud. «Eelmine aasta ei saanud Jüri kordagi enne proovida, vaid pidi hakkama kohe võidu sõitma,» meenutab Asmer eriti tänu indoneeslase Sean Gelaeli vigastusele ootamatult sülle kukkunud võimalust.

«Selle masinaga ongi keeruline startida, kuid igal tiimil on ka erinevad lahendused selleks, kuidas auto koha pealt ära saada,» jätkas Asmer ning rõhutas seejärel veel korra: «Midagi halba testimisel polnud, kõik on positiivne.»