Venelased võtsid Klæbo ees mütsi maha ja soovitasid Bolšunovil õppust võtta

«Klæbo näitas kõigile, et ta on mitte ainult suur suusataja, vaid ka suur isiksus,» kirjutas Sport-Expressi ekspert Oleg Šamonajev.

Lisaks tõi Šamonajev välja, et Bolšunovil on võimalik Norra konkurendi käitumisest õppida. «Tal on võimalus näidata kogu maailmale, et ta pole vähem härrasmees kui tema rivaal.»

Venemaa suusakoondise üks treeneritest Markus Cramer pidas Klæbo otsust suureks üllatuseks. «Ilmselt said nad aru, et neil pole mingit võimalust võita. Minu hinnangul polnud neil apellatsiooniks mingit alust,» lausus ta NRK-le.

Klæbo ise selgitas, et ta on kogu sellest jandist väsinud. «Pean ausalt ütlema, et seljataha on jäänud väga keerulised päevad - emotsionaalsed Ameerika mäed. Kogu jama nõudis minult palju energiat, ma ei taha sellele rohkem aega raisata. See juhtum on kasvanud palju suuremaks kui võistlus ise,» teatas norralane Instagramis.