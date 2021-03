Miller-Uibo suurele olümpiaunistusele tõmmati kriips peale

«Kuigi tahaksin olümpiakulda 200 meetris, tahaksin samamoodi kaitsta ka 400 meetri tiitlit. Meestel on see võimalus olemas, sest nende ajakava ei kattu. Kõik, mida ma palusin, oli võimalus kuldseks duubliks. Meestel on 400 meetri poolfinaalide ja finaali vahel kaks päeva puhkust. Oleks nad sama võimalust pakkunud ka naistele, oleks kõik korras olnud,» vahendab Reuters Miller-Uibo sõnu.

Seega tuleb sprinteril teha raske otsus, mis on sisuliselt juba langetatud. Miller-Uibo sõnul on ta üsna kindel, et keskendub lühemale distantsile ehk 200 meetrile. Tiitlivõistlustelt on tal sel alal ette näidata 2017. aasta Londoni MMi pronks.