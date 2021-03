Läti laskesuusatajale Rastorgujevsile määrati dopingureeglite rikkumise eest võistluskeeld

«Asukohareegli järgi tuleb sportlastel korrektselt täita andmeid oma asukoha kohta, et neid saaks võistlusväliselt testida üks kõik mis ajal. Antidopingukoodeksi järgi on sportlane kohustatud asukohaandmeid täitma. Kui selle vastu eksitakse, on vastutav sportlane,» kirjutas BIU.

Läti laskesuusaliidu asepresident Gundars Upenieks ütles Sportacentrsile, et Rastorgujevsit on dopingureeglite rikkumise eest eelnevalt hoiatatud. «Teadsime, et tal on hoiatus all. See juhtum kestis mitu kuud ning meile selgitati tagajärjed ära. Täna hommikul teavitati meid, et talle määrati ajutine võistluskeeld,» sõnas Upenieks.