Dopinguskandaali sattunud Läti laskesuusaäss vannub süütust: tegin inimliku vea

Puhta laskesuusatamise eest tegutseva sõltumatu organisatsiooni Biathlon Integrity Unit (BIU) info kohaselt on Rastorgujevs viimase 12 kuu jooksul jäänud dopinguametnikele kättesaamatuks kolmel korral. Seetõttu määrati talle võistluskeeld.

«Asukohareegli järgi tuleb sportlastel korrektselt täita andmeid oma asukoha kohta, et neid saaks võistlusväliselt testida ükskõik mis ajal. Antidopingukoodeksi järgi on sportlane kohustatud asukohaandmeid täitma. Kui selle vastu eksitakse, on vastutav sportlane,» kirjutas BIU.

Läti laskesuusaliidu asepresident Gundars Upenieks ütles Sportacentrsile, et Rastorgujevsit on dopingureeglite rikkumise eest eelnevalt hoiatatud. «Teadsime, et tal on hoiatus all. See juhtum kestis mitu kuud ning meile selgitati tagajärjed ära. Täna hommikul teavitati meid, et talle määrati ajutine võistluskeeld,» sõnas Upenieks eile.

Nüüd jagas selgitusi ka sportlane ise. «Tahaksin sellise situatsiooni tekkimise eest vabandada kõigi sponsorite, fännide, treenerite, tiimi ja perekonna ees,» alustas 32-aastane Aluksnest pärit sportlane sotsiaalmeedia postitust.

«IBU otsus ei tulnud täieliku üllatusena, kuid lootsin, et arvesse võetakse kõiki fakte. Tunnistan, et tegin inimliku vea. Võiks isegi öelda, et tehnilise apsu. Tahan teha selgeks, et ma pole teinud midagi keelatut. Ma pole kunagi kasutanud keelatud aineid või võtteid. Olen avalikult propageerinud puhast ja ausat sporti,» jätkas ta.