MM-hooajaks valmistuv Eesti noor rallitalent timmib vormi koos Neuville'iga

20-aastane Virves teatas eelmisel nädalal sotsiaalmeedias, et sai kokku piisava eelarve, löömaks kaasa JWRCs. Sarjas peetakse tänavu viis võistlust, neist esimene 22.-25. aprillini Horvaatias koos WRC-etapiga.

Lisaks kuulvad JWRC kalendrisse Portugali, Eesti, Belgia ja Kataloonia mõõduvõtud. See tähendab, et viiest võistluses lausa kolm peetakse asfaldil.

«Kuna asfaldirallidelt meil kogemus tänaseks puudub, on korralik ettevalmistusprogramm kindlasti hädavajalik ja seetõttu peamegi me eriti suurt rõhku panema sel aastal kogemuste hankimisele asfaldil,» arutles Virves.

«See saab meie jaoks olema elu esimene asfaldiralli ja eesmärgiks on läbida iga võistluskilomeeter, et saada võimalikult palju kogemusi,» lisas rallimees.

Võistlusel on avas kümme kiiruskatset, kogupikkusega 93,42 km. Ralli algab täna kell 17.30 ja lõppeb homme õhtul. Meie meeste istumise all on kaheveoline Ford Fiesta Rally4, millega tuli M-Sport välja aasta tagasi.