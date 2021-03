VIDEO ⟩ Lätlaste duo tegi VTB-liigas pöörase partii, tiim särab vaatamata suurtele tagasilöökidele

Poola klubi on tänavu suurim üllataja. 21 mängust on võidetud koguni 13, millega hoitakse tabelis kindlalt viiendat kohta.

Seni saavutatule lisab kaalu tõik, et tiimi on tabanud mitmed suured tagasilöögid. Veebruaris jäädi ilma kogu liiga üheks suuremaks staariks tõusnud Gabriel Lundbergist, kes liitus Moskva CSKAga. Esmaspäeval saabus uudis, et tema asendaja Nikos Pappas rebestas kannakõõluse ning hooaega jätkata ei saa.