Eesti naiste koondis koguneb mitmeaastase pausi järel: üritame keerulises olukorras võtta parima

Mõlemad viimatimainitud on endiselt rivis, aga enam kui pooltel koondiseliikmetel algab sünniaasta numbriga kaks. Võistkonna kogenuimad on 31-aastane Janeli Patrail ja järgmisel nädalal kolmekümneseks saav Kerli Jõks, kes mõlemad pallinud ka välisklubides.

«Hea meel, et kogenud pallurid on projektiga innukalt kaasa tulnud. Meil on palju noori ning lisaks teevad Ella Kungurtseva ja Ragnar Põldma head tööd U17 koondisega. Vanemate mängijate osa on väga tähtis ja nad on valmis nii välisklubides kui ka koduliigas omandatud oskusi noortele edasi andma,» rõõmustas Tibar.