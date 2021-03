Venemaa laskesuusaeksperdi karm hinnang: meil on keskpärane koondis, keskpäraste tulemustega

«Näitasime taas oma keskpärast taset ja tulemusi. Oleme keskpärane tiim. See tuleb omaks võtta, leppida ja teha vajalikku tööd, et taas silmapaistvaks koondiseks tõusta,» nentis Venemaa laskesuusaekspert ja kommentaator Dmitri Guberniev kodumaa meediale.

Ainsana on tänavu enam-vähem taset näidanud Loginov, kes võitis hooaja alguses Antholzi MK-etapil individuaaldistantsi. Viimasel ajal on teda aga seganud jalavigastus. MMil jäi venelaste saagiks vaid üks medal, meeskondlik pronks.

«Olen varemgi öelnud, et tänavune hooaeg on koroonaviiruse tõttu teistsugune. Lisaks ei ta me endiselt, kuidas on treenitud ja kes Jelisejevit juhendab. Olukord on kummaline. Käib varjamine. See olukord peab lõppema,» avas Guberniev tausta.