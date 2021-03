Klæbo ja Bolšunovi madina keskel MMi kulla noppinud norralane: see on üsna absurdne

29-aastane Emil Iversen on aastaid olnud Norra koondise tugev väga tugev lüli, ent tal puudus individuaalne tiitlivõistluste medal. Osati juhuse tahtel kukkus see talle nüüd sülle, sest kaks kiiremat meest sattusid finišiheitluses pahuksisse.

«Aga seda öeldes tunnen väga kaasa ka Johannesele. Näib ebaõiglane, et kõige kiiremat sportlaselt võeti niimoodi kuld käes. Ajalooraamatutesse lähen tšempionina mina. See tundub üsna absurdne, aga kavatsen seda kindlasti tähistada.»

Ta lisas: «Siiski tahan Johannest õnnitleda. Ta näitas, et on suur sportlane, suurepärane tiimikaaslane ja sõber. Ta tõestas viimaks, et on maailma parim suusataja nii lühikestel kui ka pikkadel distantsidel.»