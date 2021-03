Soome rallilegend plaanib WRC-masinaga kihutada. Andrea Adamo: kas ta on liiga palju joonud?

«Esmalt soovin endale jätkuvalt tugevat tervist. See on kõige olulisem, kas pole? Teiseks tahaksin veelkord kogeda midagi eriti kiiret,» vihjas Alen WRC-masinaga sõitmisele.

Soomlane arutas, et tegelikult on tema unistus täiesti reaalne. Hetkel on MM-sarjas kaks tehasetiimi, mille mõlemat pealikut ta tunneb. Nii Toyota rallimeeskonna juht Jari-Matti Latvala kui ka Hyundai loots Andrea Adamo on tema head sõbrad.