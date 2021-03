Kalju kinnitas suhet treeneri ja Trisna vahel: see põhines vastastikusel mõistmisel ja kokkuleppel

«Ühe neiu süüdistused meie kauaaegse ja hinnatud treeneri aadressil on vaieldamatult suur üllatus. Kui see uudis temani jõudis, tuli ta kohe meiega sellest rääkima. Ta oli nii šokis ja üllatunud, et ta ei leidnud isegi sõnu. Oleme vestelnud kõne all oleva treeneriga, kes on meile kinnitanud, et tal oli tõepoolest lähedane suhe «Õhtu!» saates esinenud neiuga, kes soovis toona FC Flora naiskonna jalgpallurina temalt eratreeninguid ja sealt see suhe algaski. Nad olid suhtes seitse aastat ja suhe põhines vastastikusel mõistmisel ja kokkuleppel ning kestis veel aastaid ka pärast seda, kui neiu oli saanud täisealiseks. Seega oleme pehmelt öeldes šokeeritud tema 13 aastat hiljem esitatud kahtlustustest.