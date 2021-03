Kuus isiklikku rekordit püstitanud Karel Tilga: finišis nägin kolmekordselt

Tilga ütles, et pärast 1000 m jooksu finišisse jõudes nägi ta kolmekordselt. «Esimene mõte pärast jooksu oli, et saaks silmad korra kinni panna. Nägin kolmekordselt neid laetulesid seal. Siis hakkasin tablood vaatama ja tahtsin teada, kas sain Maiceli rekordist jagu (Maicel Uibo käes on Georgia ülikooli seitsmevõistluse rekord, mis on punkti võrra Tilga tulemusest parem-M.G.). Siis nägin, et punkt jäi siiski puudu,» sõnab ta.