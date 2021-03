Nõmme Kalju raudvara Getulio Aurelio Fredo – kes ta on?

Tööle tuli Fredo Eestisse 2007. aasta suvel. Kalju esindusmeeskond mängis siis Maarjamaa tugevuselt teises liigas ehk esiliigas ning juunis leiva teenimist alustanud juhendaja sõlmis esialgu lepingu tolle hooaja lõpuni.

Kümne võistkonna konkurentsis teenis Kalju kuuenda koha, jäädes parematest selgelt maha. Sellest hoolimata tõusti meistriliigasse, sest viiest eelpool lõpetanud meeskonnast neli olid kõrgliigade tiimide duubelrivistused, kes ei tohi kõrgseltskonda tõusta.

2007. aasta esiliiga hooajal kolmanda koha saanud Sillamäe Kalev lunastas otsepääsme Eesti jalgpalli eliiti. Kalju pidas üleminekumänge, kus alistati FC Kuressaare. Kahe kohtumise kokkuvõttes jäi küll skoor 2:2, kuid Kalju lõi võõrsil rohkem väravaid.

Värvis lubaduse tõttu juuksed blondiks Kui Nõmme Kalju kohtus 2013. aasta suvel Meistrite liiga teises eelringis Soome gigandi HJKga, oli vähe neid, kes uskusid Eesti klubi edasipääsu. Vaat et alati naerusuine Fredo oli aga üks neist ning ta lubas, et kui Kalju teeb HJK-le säru, värvib ta pea blondiks.

Kui Fredo Eestisse tuli, rääkis ta, et meil on palju väga andekaid mängijaid. «Te ei kujuta ette, kui palju noori Cristiano Ronaldosid siin ringi jookseb,» vahendas teda 2007. aasta Postimees. Ta lisas, et tema töövõtted erinevad teiste välistreenerite omadest selle poolest, et ta ei õpeta noori jalgpalli mängima, vaid oskusi enda seest valla laskma.

Fredo arvates on jalgpallianne sündides kaasa antud ning seda saab arendada, mitte õppida. Muide, 2003. aastal maailmameistriks tulnud Brasiilia U17-koondises kuulus ta treeneritetiimi.

Tema kokkupuuted Eestiga algavad aga enne Kalju peatreeneriks asumist. 2001. aastal leidis ta Rakvere tüdruku Natalja Uvarova näol armastuse, kuid kuus aastat hiljem Eestisse jõudes polnud nad enam koos.

Getulio Aurelio Fredo Sündinud: 22.09.1954 Porto Alegres (Brasiilia)

Töötanud: Brasiilias, Tais, Soomes ja Eestis

Tal on Brasiilia ja Soome kodakondsues

Fredol on UEFA A-litsents, millest kõrgem on vaid Pro-litsents

Nõmme Kalju esindusmeeskonna peatreeneri või selle kohusetäitjana võitnud 41, viigistanud 25 ja kaotanud 31 mängu

Uustulnukana meistriliigasse tõustes tüüris Fredo Kalju igati austusväärsele viiendale kohale. Punkte kogunes 55, mida oli kõigest ühe võrra vähem Narva Transist. Flora ja tiitli võitnud Levadia teenisid vastavalt 91 ja 93 silma, seega oli klassivahe ilmne.

Kaks järgnevat hooaega polnud Fredo ja Kalju jaoks koduliigas kuigi säravad, mistõttu polnud ime, et 2010. aasta mais vahetati ta välja. Elava ja rõõmsameelse brasiillase asemel võttis juhtohjad üle Karel Voolaid, hilisem Eesti meestekoondise peatreener. Paar kuud hiljem, augustis, tuli Voolaidi asemele Igor Prins.

Ent see ei tähendanud, nagu oleks Fredo kohvrid kokku pakkinud ja läinud Brasiiliasse või Soome, kus ta on samuti elanud. Pärast peatreeneritoolilt lahkumist on ta olnud näiteks esindusmeeskonna abitreener, väravavahtide juhendaja ja tegev Kalju naistejalgpallis, olles näiteks naiskonna peatreener.

Kalju naistejalgpalliga oli Fredo seotud juba 2008. aastal. Tolle aasta 7. märtsi Nõmme Sõnumites rääkis toonane naiskonna peatreener Rene Möller: «Treenerina on mul hea meel, et minu igapäevases töös assisteerivad mind kaks võimekat treenerit. Mul on au saada näpunäiteid klubi esindusmeeskonna peatreener Getulio Aurelio Fredolt, kes on saabunud Brasiiliast, ja Gunnar Kurelt.»