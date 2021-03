Järgmine Kalju treeneri ohver: äkitselt käppis ta mind jalgevahelt

«Kui ta massaaži tegi, siis ühel hetkel läks asi nii kaugele, et ta tõmbas mul püksid jalast. Ma ei teadnud, mida selles olukorras teha. Ma tundsin, et see on vale, aga võtsin ka rinnahoidja ära. Ma ei julgenud talle vastu hakata, kuna ei tundnud teda nii hästi ja kartsin, et ta on minust tugevam ja võib hakata vägistama. Pigem oli turvalisem teha seda, mida ta tahtis. Ta tegi mulle massaaži ja äkitselt käppis mind jalgevahelt. Selle peale reageerisin ja küsisin «what the fuck?». Ta lõpetas,» kirjeldas Tikk.