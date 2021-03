Jalgpalliliit: last seksuaalselt ära kasutav treener ei tohi töötamist jätkata

Kanal 2 10. märtsi saates „Õhtu“ rääkis praegu Mia Belle Trisna nime kasutav naine, et temast mitukümmend aastat vanem treener võttis temalt süütuse, kui ta oli aastaid tagasi 14-aastane. Kas jalgpalliliidule oli sel teemal tulnud varem mõni vihje? Kui jah, siis kuidas alaliit reageeris?

Jalgpalliliidule ei olnud varem tulnud ühtegi vihjet kõnealuse treeneri ja mängija vahelistest seksuaalsetest suhetest. Küll aga oleme distsiplinaaruurimise käigus juba praeguseks saanud infot, et konkreetne teave kõnealuse treeneri ebasobiva käitumise kohta on edastatud korduvalt kõnealuse treeneri klubile.

Justiitsministeeriumi esindaja on Brit Tammiste on sotsiaalmeedias avaldanud järgmise kommentaari: Eestis on mõjuvõimu või usaldust kuritarvitades, kannatanu sõltuvust ära kasutades karistatav suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu noorema kui kaheksateistaastase isikuga. Kas jalgpalliliit kavatseb Kanal 2 saates avaldatu põhjal esitada politseisse/prokuratuuri avalduse uurimise algatamiseks?

Jalgpalliliit suhtles Kanal 2 saatele järgnenud päeval justiitsministeeriumi, politsei ja sotsiaalkindlustusametiga, kes on olnud meie pikaajalised partnerid. Kooskõlastame oma järgmised sammud nendega. Politsei info kohaselt saab avalduse teha kannatanu. Mõistagi saame meie teha avalduse politseisse, kui distsiplinaaruurimise käigus leiame infot, mis viitab kuriteole.

2016. aastal avaldas Õhtuleht artikli «Jalgpallitreener saatis noortele näitsikutele endast alastipilte». Artiklist selgus, et see treener töötas klubis edasi. Kas see isik tegutseb endiselt jalgpallis?

Meie andmetel tunnistas isik 2016. aastal oma tegevuse klubi juhtkonnale üles, vabandas ja viis läbi lepituse, läks ravile ning jäi oma tööandja jälgimise alla.

Neljapäeval avaldatud jalgpalliliidu pressiteates seisab: «Täiskasvanud inimene, eriti kui ta asub otseselt või kaudselt võimupositsioonil, peab alaealisega suhtluses mõistma vastutust nii seaduste, üldiste käitumisnormide kui ka noore inimese tuleviku ees. Mistahes moel noore inimese usalduse kuritarvitamine või tema ärakasutamine ei ole vastuvõetav,» märkis jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei. Mida on jalgpalliliit teinud laste väärkohtlemiste (mitte ainult seksuaalsete väärkohtlemiste) juhtumite minimeerimiseks?

Eesti Jalgpalli Liit on loonud jalgpallis osalevate laste heaolu toetava programmi. Selleks on kaks jalgpalliliidu ametnikku koolitatud UEFA ja FIFA ning ka sotsiaalkindlusameti poolt.

Oleme viimastel aastatel täiendanud lastekaitset puudutavat infot jalgpalliliidu treenerite koolitustel ja loonud koostöös sotsiaalkindlustusametiga treenerite täiendkoolituse, mille nimi on «Ennetamine ja märkamine spordikeskkonnas». Koolituse eesmärk on anda jalgpallis laste, noorte ja noorsportlastega kokku puutuvatele treeneritele teadmised ja oskused laste heaolu toetamiseks. Tähelepanu pööratakse muuhulgas sellele, kuidas märgata ja aidata abivajavat last ning kuidas väärkohtlemise juhtumeid ennetada. Jalgpalliliit lööb kaasa kampaaniates ja seda on teinud ka meie liikmesklubid. Meie kodulehel on kajastatud vastav informatsioon ja bänner, kust on klubil, treeneril, lapsevanemal või lapsel võimalik infot juurde küsida.

Väärkohtlemisse suhtume väga tõsiselt, nulltolerantsiga.

Eesti Jalgpalli Liit