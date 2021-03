Kolmapäeval tõi praegu Mia Belle Trisna nime kandev endine jalgpallur avalikkuse ette karmi loo, kuidas treener temalt 14-aastaselt süütuse võttis ning seejärel teda aastaid mõjutas ja temaga manipuleeris. Viimaste päevade jooksul on ajakirjandusele laekunud vihjeid, et Mia Belle polnud ainus Getulio ohver. Mida on selle kohta öelda süüdistuste laviini alla sattunud Brasiilia päritolu treeneril Getulio Aurelio Fredol endal? Saatejuht on Postimehe ajakirjanik Sander Punamäe.