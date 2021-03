Lõpuni võidelnud tartlased jäid koduväljakul alla Raplale

Suure osa mängu esimesest poolest püsis kodumeeskonna kontrolli all ja seda ennekõike tänu tabavatele kolmestele. Esimese veerandi võitsid tartlased 21:20 ning tabasid selle jooksul kõik kolm teele lastud kaugviset. Punkt-punkti mängus kulgenud teisel veerandil sai Rapla kerge vahe sisse alles lõpusekunditel kui Sven Kaldre kaugvise nad neljaga ette viis. Poolajaks seis 40:37 Raplale.

Pärast poolajapausi hakkas aga üha enam rolli mängima Rapla pikem pink ja ülekaal korvialuses võitluses. Eriti kui teist poolaega pidi hüppeliigese väänamise pärast kõrvalt vaatama ka avapoolajal hästi mänginud Hendrik Eelmäe. Pärast Wembi korvi oli veerandaja keskel vahe vaid kolm punkti Rapla eduseisul 46:43, aga Rapla lõpetas veerandaja 11:4 spurdiga ja enne viimast perioodi oli neil käes kümnepunktiline edu seisul 57:47.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul tegi meeskond südika mängu. «Kui meil eesliini mehi on võrreldes eelmiste mängudega oluliselt vähem, siis lööb see mängupildi segamini. Neile, kes täna kohad ära täitsid, ei ole mingeid etteheited, ja kõik võitlesid nagu oskasid. Eriti võtan mütsi maha Kaspar Sepa ees, kes seni on saanud vähe minuteid, aga täna seisis kaitses väga hästi. Rapla tegi tänase mängu jõu ja kogemustega ära. Lõpuminutitel oli meil veel tegelikult isegi variante, aga paaril viskel õnnestumisest jäi puudu. Raplal kukkusid jälle rasked visked ja sellega oli mäng otsustatud,» sõnas Kandimaa.