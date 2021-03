VIDEO ⟩ Mihkel Uiboleht Nõmme Kalju treeneri skandaalist: paraku on meil rohkem materjali kui hetkel avalikkusele teada

«Meil on paraku palju rohkem materjali kui hetkel avalikkuse ees olnud. Me ei räägi siin enam ühes-kahest isikust, kes on allikad ja meiega rääkinud. Hästi oluline on öelda, et neid tuleb tunnustada, kes võtsid julguse kokku ja rääkinud. Nad ei pea kartma ja võib ka jalgpalliliitu kohale tulla, oma juttu konfidentsiaalselt rääkida,» jätkas Uiboleht, kes kinnitas, et nõnda saadakse astuda järgmised sammud.

Kui mõneti on tekkinud vale arusaam, et tegemist on kauges minevikus toimunud sündmustega, siis Uiboleht kinnitas, et need ei pea paika. Lisaks selgitas ta, mis saab jalgpallitreeneriga edasi. «Klubi on treeneriga hetkel uurimise ajaks lepingu peatanud. Avalikkuse ees on olnud vihjeid, et klubis oli see kõik teada. Nüüd peamegi uurima, kas ikka oli ning kuidas see protsess käis. Meie reeglites on punkt, kus inimesed peavad vabatahtlikult andma teada asjadest, mis ei ole reeglipärased,» lõpetas Uiboleht, kes kinnitas, et asjade kriminaalseks muutumise korral antakse uurimine edasi politseile.