20-aastane Eesti teivashüppetalent ületas Eesti kõigi aegade teise tulemusega Noole ja Bukrejevi rekordi

Võistlusele läks Haamer vastu isikliku rekordiga, mis küündis 5.45 peale ning sellega jagas ta Erki Noole ja Valeri Bukrejeviga U23 vanuseklassi Eesti rekordit. Säärase tulemuse hüppas Haamer jaanuaris 20. sünnipäeva tähistanud Haamer veidi vähem kui kuu tagasi ning ametlikult polnud see veel kinnitatud.

Enam polegi vaja seda rekordit kinnitada, sest Haamer pani NCAA meistrivõistlustel veelgi võimsama tulemuse maha. Pikalt võistlust juhtinud eestlane võttis järjepanu kõrguseid esimesel katsel ning jõudis sedasi 5.55 peale. Järgmisel kõrgusel, milleks oli 5.60 esines esimesi raskusi, kuid ikkagi alistus ka see kõrgus eestlasele.

Edasi asetati latt kõrgusele 5.70, kuid see oli täna eestlasele veel liiast. Sellele vaatamata tegi mees võimsa võistluse, sest varasemat isikliku rekordit parandas ta 15 sentimeetriga. NCAA finaalis andis see täna neljanda koha. Seejuures peab märkima, et Haamer oli esinelikust selgelt kõige noorem võistleja.