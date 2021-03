Nõmme Kalju palkas omale spordipsühholoogi: praegused olud võivad tekitada suuremat ebakindlust

Psühholoogi ülesandeks on igapäevaselt toetada sportlasi, lapsevanemaid ning treenereid küsimustes, millele ise ei ole alati kerge vastust leida. Spordipsühholoog on klubis neutraalne isik, kellega koos on võimalik leida lahendusi ka keerukamatele olukordadele.

Külliki Taylor omab spordipsühholoogia magistrikraadi (MSc. Psychology of Sport & Execise) Inglismaa Leeds Becketti Ülikoolist ning on lõpetanud Eesti Spordigümnaasiumi moodsa viievõistluse erialal. Ta on aastaid töötanud laste ja noortega, viimastel aastatel eelkõige saavutusspordi kontekstis. Endise sportlasena on Külliki põhjalikult teadlik igapäevastest väljakutsetest, millega sportlased silmitsi seisavad,» seisis Nõmme Kalju ühismeedia teadaandes.