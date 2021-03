Ingrid Puusta lõpetas EMi esikümnes

«Tänases (pühapäevases - toim) medalisõidus sõitsin ennast seitsmendaks, kahjuks punktide vahe oli liiga suur, et see mind kokkuvõttes kõrgemale tõstaks. Mul on hea meel, et sain osaleda medalisõidus ning kogeda sõitu ainult TOP-kümnega. Kokkuvõttes olid super Euroopakad. Teeme tööd edasi juba Hispaanias Cadizis, kus toimuvad RS:X-i maailmameistrivõistlused aprilli lõpus,» võttis Puusta tiitlivõistlused kokku.