Sass Henno: kuidas on võimalik, et ülistatakse alaealist seksuaalselt ära kasutanud treenerit?

Selle valguses on ühiskonnas taas tõusnud päevakorda küsimus, kas seaduses sätestatud alampiiri, mis lubab 14-aastasel astuda vastastikkusel nõusolekul seksuaalakti, tasuks muuta. Oma sõna ütles ühismeedias sekka ka kirjanik Sass Henno, kes on vägivallavastane aktivist.

Mis meil viga on!?

Treener, kes võib olla aastaid alaealisi seksuaalselt ära kasutanud, saab ülistuskirja naissportlaste meeskonnalt ja kümned mehed ja naised süüdistavad kommentaarides lapsi, keda ta ära kasutanud on? Kuidas see võimalik on!? Räägitakse, kuidas taas lapsed ahvatlesid, lastega oli armastus, lapsed ise tahtsid, kuigi just nende samade laste suhtes oli toimepanija võimupositsioonil ja laste tulevik sõltus temast. Kuidas see võimalik on!?

See ei ole see Eesti, kus tahaks elada meie truud jalkafännid. Või ratsaspordi fännid. See pole see Eesti, kus me lapsevanematena tahaks oma lapsi trenni panna, sest tunneme, et mitte kuskil pole lapsed riiklikult kaitstud järjekordse pedofiili eest.

See pole see Eesti, kus keegi tänastest lastest julgeks homme rääkida enda väärkohtlemisest, kui nad näevad, kuidas avalikkuse ees ei kõla ühtki kaitsvat häält neile, kes julgevad oma looga lõpuks välja tulla. Äkki valetavad? Äkki maksavad kätte? Äkki mõtlevad välja? Mis meil viga on?

See lugu, millest alustasin, oli politseile ja jalkaringkonnale teada alates 2016. Keegi, kelle võimuses oli panna punkt, ei teinud MITTE MIDAGI. Mis aasta on täna. Ja kuidas see võimalik on!?

Olgu. Las ma räägin teile, kuidas see võimalik on. Lubage, ma selgitan kasvõi siin, kuidas väärkohtlemine käib. On vaja midagi enamat, kui lihtsalt üht perverti. On vaja ka vaikivaid kõrvalseisjaid. Tuleme korraks välja oma väikesest mugavast kookonist, kus on hea süüdistada lapsi, naisi, ohvrerid ja kõiki peale nende jätiste, kes selles tegelikult süüdi on.

1. See õudus on võimalik, sest tavainimestena ei julge me jätistele vastu hakata. Nagu väiksena lasime endale haiget teha, sest uskusime autoriteedi juttu, et oleme selle ära teeninud. Nagu väiksena vaatasime pealt, kui kedagi katki tehti, sest vähemalt see polnud meie. Nagu ajaloos oleme kogu rahvana lasknud end lihtsalt ära lollitada, vallutada ja alandada. Kuid kui kaua veel?

2. See õudus on võimalik, sest me ei kasuta sõna „vägistamine“ suhete kohta, mida toimepanija nimetab nii tihti helluseks või armastuseks, aga mille tulemusena ohvrid on üritanud rääkida, üritanud abi saada, üritanud ka enesetappu. See ei ole armastus, kui üks osapool on laps, kes ei pea iial suutma öelda „EI“ inimesele, kes on pika töötlemise tulemusena ta usalduse välja kavaldanud. See pole armastus, kus ühel on tore ja teine selle armastuse pärast ka aastaid hiljem end rõvedalt tunneb.