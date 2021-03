Räim teenis uue koduklubi eest esimese võidu: püüdsin endale sisestada, et olen saunas

«Tänane sõit oli hullumeelne, kohe alguses toimus palju rünnakuid. Kuna kokkuvõte oli nii lähedal, siis pidid mõned tiimid preemiasekundite peale sõitma ja see muutis nad närviliseks. Meie tiimil sinna asja polnud, aga püsisime sellest hoolimata ees,» rääkis Räim.

«Umbes poole sõidu pealt hakkas vihma sadama ja mul läks kett krussi, mille tõttu olin sunnitud ratast vahetama. Sain õnneks kiirelt uue ratta ja sõitsime punti tagasi. Terve sõidu aja oli väga külm, läksin mingi hetk uuesti auto juurde ja sain oma võistlusratta tagasi, sest sellega on parem finišit teha.

Viimane 40 km pikkune lõpuring oli tõsine kannatus, nägin kõiki pundis külmast värisemas. Tänast sõitu aitas võita vaid psühholoogiline tugevus. Proovisin sõidu ajal endale sisestada, et olen saunas ja mul on väga palav. Viimased 40km oli punt veel suur, aga ma ise püsisin 25-30-liikmelise pundi peas ja vahepeal ründasin ainuüksi selleks, et natukenegi sooja saada.