Spordi lühiuudised

20-aastane Haamer viis isikliku rekordi 5.45 pealt 5.60-le. Ta ründas ka kõrgust 5.70, ent see jäi siiski alistamata. Sisetingimustes on kõrgemale hüpanud ainult Valeri Bukrejev, kes 1995. aastal ületas 5.65. Haamer möödus aga Erki Noolest, kes on jagu saanud 5.50st. Välitingimustes on Eesti absoluutne rekord 5.86, mis kuulub samuti Bukrejevile ja pärineb aastast 1995. Eestlastest osales meistrivõistlustel kaugushüppes Lishanna Ilves, kes sai 6.14ga 16. koha. Kristo Simulask sai mitmevõistluses kõrgushüppes nulli ja katkestas.