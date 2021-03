Tänak ja Latvala soovivad WRC-sarjas näha rohkem talverallisid

Viimati oli MM-sarjas ühel hooajal kaks talverallit 2007. aastal, kui võistlejad võtsid mõõtu nii Rootsis kui ka Norras. Tänak tunnistas Dirtfishile, et sõitjad sooviksid veel talverallisid.

«Mida rohkem neid on, seda lõbusam on meil,» sõnas eestlane. Temaga samal arvamusel on ka Latvala, kes on sellest isegi Rahvusvahelise Autoliidu FIA presidendi Jean Todtiga rääkinud.

«Need võistlused ei tekita autole liiga palju koormust ja Pirelli teeb ühe sõidu jaoks väga palju ettevalmistustööd. Oleks loogiline sõita kaks talverallit,» rääkis 35-aastane soomlane.

«Oleme aastaid rääkinud sellest, et sõita kaks talverallit ja 2007. aastal tegime seda. See oli väga põnev. Need töötavad televisioonis ja on väga kenad. Sõitjad naudivad neid alati ja need on pealvaatajatele vaatemängulised,» seletas Latvala.

«Rääkisin Jean Todtiga sellest ja uurisin, mis seis on Arctic Rallyha. Tema sõnul peavad nad asja kaaluma. Kui uurisin, kas Rovaniemi võiks sarnaselt Rootsile kalendris olla, siis ütles ta, et peame saama kalendrisse võistluseid juurde,» jätkas ta.

«Minu arvates ei ole probleemiks lisada võistluseid, kui need on logistiliselt hästi planeeritud. Sõidaksime ühel nädalal Rootsis ja siis läheksime lihtsalt meeste ja autodega järgmiseks nädalavahetuseks Soome. Spordi kõige kallim osa on see, kui lähme kiirelt näiteks Rootsist Portugali või kuskile mujale kaugele.