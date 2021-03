Instagramis Klæbo pilti laikinud Venemaa suusatäht tembeldati reeturiks

Oberstdorfi MMi 50 km klassikamaratoni lõpus põrkasid omavahel kokku venelane Aleksandr Bolšunov ja norrakas Johannes Høsflot Klæbo. Bolšunovil purunes suusakepp ja algselt sai ta kaela pronksi. Pärast sõitu otsustasid kohtunikud Klæbot karistada ja ta diskvalifitseeriti. See tähendab, et kulla võitis Emil Iversen, hõbe läks Bolšunovile ja pronksi teenis Simen Hegstad Krüger.

«Ometi inimesed märkasid seda. Ma sain kirju, kus mind nimetati reeturiks ja kuidas ma toetan Klæbot. Mitte millestki tehti skandaal ja mind süüdistati. Kahjuks on see nende õigus. Kui inimestel pole midagi teha, siis aga palun, andke tuld. Mulle ei meeldi see, aga see on tavaline. Iga inimene leiab midagi ebameeldivat, kui otsib seda,» lisas kolmekordne MMi medalist.