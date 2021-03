Pikaaegne korvpallitreener Üllar Kerde skandaalsest juhtumist: treeneril ei saa olla seksuaalseid kontakte hoolealustega

Kerdelt uuriti, kuidas peaks treener käituma, kui tal tekivad tunded juhendatavate vastu? «Treener on ka ikkagi inimene, kuid tema professioon on teine. Oma treeningrühmas on ikka lemmik õpilased ja vähem lemmikud, aga seksuaalseid kontakte olla ei saa. Noorel sportlasel tekib tunne, et treener on tema jaoks kõik ja tehakse kõike, mida öeldakse,» selgitas tunnustatud korvpallitreener.

«Laps usaldab treenerit väga palju ja teinekord on ta isegi rohkem kui vanemad. Me (treenerid - toim.) ei tohi kasutada ära seda usalduslikku suhet. Me mõjutame teda nii nagu tahame, aga see peaks piirduma sportlikkusega,» jätkas Kerde.

Nädalavahetusel avalikkuse ette tulnud Nõmme Kalju treener Fredo Getulio Aurelio kinnitas, et tegu oli vastastikkuse suhtega ning selles ei näe tema midagi halba. See argument Kerde sõnul ei päde. «Ta (noor inimene - toim.) ei mõtle selliselt. Ta ei ole täisealine ja treeneritel on rohkem elukogemust. Sellisel juhul kasutame ära olukorda, kus õpilane ei saa tegelikult veel selle tõsidusest aru. Treener peab jääma ikkagi iseendaks ja ei tohi kasutada ära lapse kiindumust, mis mõnikord ületab kõik piirid,» selgitas Kerde.