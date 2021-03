Kultuuriminister Anneli Ott: treener peab käituma korrektselt ja olema kõigile eeskujuks

Naisjalgpallurite antud tunnistused Nõmme Kalju jalgpallitreeneri käitumise osas on kahetsusväärsed ja sügavat pahameelt tekitavad. Eesti riik on võtnud kohustuse kaitsta iga last igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletusse jätmise, hooletu või julma kohtlemise või ekspluateerimise, kaasa arvatud seksuaalse kuritarvituse eest. Sarnaste juhtumite puhul tuleks pöörduda politseisse. Treenerite eetikakoodeks toob muuhulgas välja, et «treener peab austama kõigi treenitavate eneseväärikust, tunnustama igaühe panust ning õigust olla sõnaliselt, füüsiliselt ja seksuaalselt ahistamata ning ära kasutamata» ning et «treener peab käituma korrektselt ning olema kõigile eeskujuks.» Treenerite eetikakoodeksi rikkumise järel võib treener kaotada oma treeneritekutse.