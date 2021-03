Uiboleht: ei saa nii öelda, et kui politsei jätab karistamata, siis midagi ei juhtu. Siin tuleb resoluutselt käituda

«Kui politsei midagi uurib ja ütleb, siin ei ole seadusrikkumist, siis see ei tähenda, et poleks midagi valesti tehtud. Me saame endale valida, kellega koostööd teeme. Me ei pea nende inimestega, kes käitunud ebaeetiliselt, olgugi, et seaduse järgi õigeks mõistetud, koostööd jätkama,» tõi Uiboleht välja.

«Meil on rohkemate juhtumite kohta informatsiooni, kui need, mis on avalikult läbi käinud. Neid ka Nõmme Kalju klubi sees. Meile on tulnud inimesed, kes on seal klubis olnud ja rääkinud, mis jutud toimunud. See teeb murelikuks, et kui need asjad on laual, siis nendest tuleb ka rääkida ja teha kohe konkreetsed otsused. Vajadusel isegi sellelt erialalt kõrvaldada ja minna ka politseisse. Ei saa öelda, et politsei ei uuri või ei mõista kedagi süüdi, siis me ei tee midagi. Ei! Siin tuleb koheselt ja resoluutselt käituda,» kinnitas Uiboleht.