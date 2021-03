Ametlik: Joshua ja Fury selgitavad poksimaailma kuninga

Joshua paneb lauale WBA, IBFi ja WBO meistrivööd ning Fury lisab enda poolt veel WBC-tiitli. Mehed on nüüd lepingu sõlminud, kuid hetkel käib töö, kus ajalooline lahing pidada. Hetkel on võimalik, et suursündmus toimub kas Saudi Arabias, Singapuris, Kataris, Hiinas, Dubais, USAs või Inglismaal.

31-aastase Joshua promootor Eddie Hearn tõdes, et matši läbirääkimised kulgesid väga pikalt. «Viimased kuud olid väga töised. Kuigi allkirjad on paberile asetatud, siis töö asukoha leidmiseks veel käivad. Eks selle kallal tulebki tulevatel nädalatel tegeleda,» tõdes Hearn.

Joshua on väga enesekindel ja võiks matši pidada kus tahes. «Koduareenil, Lähis-Idas, minu tagaaias, sinu tagaaias. Minul pole vahet, kus see toimub. Mina olen lihtsalt valmis võitluseks ja soovin seda viimast puudu olevat meistrivööd,» selgitas Joshua, kes on valmis kuulama Fury igat pakkumist.

Treening on igatahes alanud ning eeldatavasti toimub suur lahing juunis. «Koroonapandeemia on vaikselt kontrolli alla saamas ja see annab võimaluse suvel heidelda. Kui Tysonil on tõsitaga, siis saame tänavu uue raskekaalu kuninga. Mina igatahes olen selleks võitluseks täielikult valmis,» lõpetas Joshua.