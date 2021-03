Tehva: meil puudusid faktid otsuste tegemiseks. Jalgpalliliidu peasekretär väidab vastupidist

Selleks, et inimese kohta teha otsuseid või algatada politseis uurimine, on vaja fakte. Seda meil ei olnud. Need on konkreetsed asjad, mitte mingid kuulujutud, need ei ole faktid,» selgitas Tehva.

Olukorda oli kutsutud kommenteerima ka Eesti jalgpalliliidu peasekretär Anne Rei, kes kinnitas, et neile on laekunud kirju paarikümne ringis ja paar nendest viitavad otseselt Getulio Aurelio Fredo usalduse kuritarvitamisele. «Need kõik ei puuduta alaealisi,» kinnitas Rei.

Kui Tehva kinnitas, et neil puudusid faktid millegi algatamiseks, siis Rei rääkis vastupidist. «Täna on meil reaalselt laual kaks juhtumit, kus me teame, et kannatanu on pöördunud klubi poole. Täna näeme, et treener vallandati klubist alles eelmisel nädalal,» jätkas Rei.