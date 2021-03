Konkurendid Nõmme Kalju skandaalist: leevendavaid asjaolusid on raske leida

Trisna kuulus tol ajal Tallinna FC Flora naiskonda ning klubi nüüdne president Pelle Pohlak on ligi nädala jooksul lahti rullunud sündmuste käiku jälginud kurva pilguga. «Mina ei näe siin ühtegi leevendavat asjaolu,» oli Pohlak resoluutne. Tema hinnangul peab treeneri, treenitava ja lapsevanema suhe olema üles ehitatud usaldusele. «Väga kurb on näha, et sellist situatsiooni on ära kasutatud,» nentis Pohlak.