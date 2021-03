Koondise peatreener võimalikust EM-pääsmest: ei tasu liigselt tabelisse piiluda

EM-valikturniiri 2. alagrupis on kõigil meeskondadel peetud neli mängu ja ees veel kaks. Saksamaa juhib täisedu kaheksa punktiga, bosnialastel on neli ning Eestil ja Austrial kaks silma. Meie koondisel seisab ees kodumäng Austriaga ja võõrsil kohtumine Saksamaaga. Bosnia ja Hertsegoviinal jääb mängida kodus Saksamaa ja võõrsil Austria vastu.

Alagrupiseis on intrigeeriv, sest eeldades, et suursoosik Saksamaa võidab mõlemad kohtumised, Eesti alistab Austria ning viimane omakorda Bosnia ja Hertsegoviina, lõpetab kolm meeskonda nelja punktiga. Siis saab määravaks omavaheliste mängude väravate vahe. Eesti on bosnialaste vastu ühe väravaga plussis ning kaotas võõrsil Austriale 28:31.