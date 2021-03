Liverpool sai nukra kaotusterongi uuesti pidama. Kas seekord lõplikult?

Kahemänguline kaotusteseeria on Liverpooli puhul küll haruldane, ent siiski ei midagi sellist, mis häirekellasid helistama paneks. Küll tasub siia juurde arvestada, et enne Sheffieldi võitu oli punastel samamoodi all neli järjestikust kaotust ehk viimasest kaheksast Premier League'i mängust on Jürgen Klopi hoolealused võitnud ainult kaks.