Ootamatu avaldus: Zidane ei välista Ronaldo naasmist Reali

«See on täiesti võimalik,» kommenteeris prantslane väljaandele Sky Italia portugallase võimaliku naasmist.

«Me kõik teame teda ja seda, mida ta on Reali jaoks ära teinud. Seda öeldes: ta on siiski jätkuvalt Juventuse mängija ning meil tuleb seda austada. Eks näis, mul tulevik toob,» olid Zidane'i sõnad.

Hispaania väljaannete sõnul on Ronaldo väga avatud Reali naasmisele. Hispaania kuningliku klubi särki kandis portugallane vahemikus 2009–2018 ning võitis selle aja jooksul neli Meistrite liiga karikat ning kaks Hispaania meistritiitlit.

Mitmete mängijate kõrgete palkade ja koroonaviiruse mõjude tõttu on Valgel Daamil – nii Juventust kutsutakse – majanduslikult keeruline aeg ning seetõttu soovitakse Ronaldo maha müüa. Il Corriere dello Sport kirjutab, et kulude katteks on tuleb Ronaldo müügist teenida vähemalt 29 miljonit eurot.