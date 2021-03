WRC-sarja juht rahustas fänne: etapid toimuvad, eesmärk on jätkuvalt 12 rallit

Praeguseks on autoralli MM-kalendrist sõidetud kaks etappi, Monte Carlos ja Lapimaal, järgmisena siirdub MM-sari Horvaatiasse (22. – 25. aprill) ning seejärel on kavas veel kaks Vana Maailma etappi: Portugalis (20. – 23. mai) ja Sardiinias (3. – 6. juuni).

Euroopast kiigatakse esimest korda välja juuni teises pooles, kui on kavas Keenias sõidetav Safari ralli. Kuigi Musta Mandri võidukihutamise osas on kuluaarides ringlemas palju ärevaid spekulatsioone, kinnitas Thul Autospordile antud usutluses, et praeguste plaanide kohaselt saadakse ralliga kenasti maha.

«Meil on ürituse korraldajad, kes on sarnaselt Monte Carlo tiimile äärmiselt pühendunud sellele, et võistlust korraldada ilma pealtvaatajateta ning fantastilisel moel. Hiljuti toimunud Arctic Rally oli samamoodi suurepärane pealtvaatajateta etapp,» sõnas ta.

«Praegusel hetkel näivad asjalood Keenias päris head, kuid sa ei tea kunagi, mis juhtub, kuivõrd kellelgi ühtegi kristallkuuli pole. Aga nad pingutavad selle nimel, et legendaarne ralli saaks uuesti hinge sisse. Kui kõik on turvaline ja korras, siis kindlasti me sinna ka läheme,» jätkas Thul.

Peter Thul. FOTO: WRC.com

Eelseisva Horvaatia ralli osas pole Thuli sõnul veel selge, kas see toimub publikuga või mitte. «Nad saaksid hakkama ka rahvata, kuid loodavad siiski teatud pealtvaatajatele. Kuid sõltumata sellest, see toimub,» jätkas WRC-sarja uus ninamees ning lisas, et sama jutt kehtib ka Portugali ralli kohta.

Sardiinia MM-etapi pärast Thul samuti südant ei valuta, sest itaallased näitasid juba mullu oktoobris, et nad saavad praegusel koroonaajal ürituse korraldamisega väga hästi hakkama.