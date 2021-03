Selgusid järgmised detailid tänavuse Rally Estonia kohta

Teine peakorraldaja Tarmo Hõbe on varem Tartu Postimehele uusi katseid kommenteerinud järgnevalt: «Tiimiliikmed olid kursis, et seal on juba varem, 1980ndate alguses mingil määral sõidetud. Läksime radu üle vaatama ning tuleb tunnistada, et seal on Eesti üks looduskauneimaid kohti ning asustustihedus on seal väike. Ma arvan, et need teelõigud on kõigile huvitavad ja pole võistlejatele tuttavad.»