Maailma prestiižseimal võistlusel osaleb tänavu kolm eestlast

Tänavu 111. korda toimuv turniir oli eelmisel aastal viimane võistlus, kus osales enamik maailma tippudest. Seetõttu ei mängita sel korral küll Tokyo olümpia punktide peale, kuid maineka turniiri trofeeväärtust see ei kahanda.

17.–21. märtsini Inglismaal Birminghamis toimuv võistlus on BWF HSBC World Tour Super 1000 kategooria turniir, kus tänavu on auhinnafond 850 000 dollarit.

Varem on Eesti mängijatest All England Openil osalenud ainult Kati Tolmogg, kuid tänavu lisanduvad sellesse nimekirja ka Kristin Kuuba, Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel.

Turniir algab kolmapäeval 17. märtsil, kui peetakse kõik 80 esimese ringi mängu. Kristin Kuuba (BWF. 55) kohtub naisüksikmängu esimeses ringis Tai esindajaga, endise maailmameistri Ratchanok Intanoga (BWF. 6). Eesti sulgpallifännidele on Intano tuttav 2016. aasta Rio olümpiamängudelt, kui alagrupifaasis alistas ta meie toonase esireketi Tolmoffi.

Naispaarismängus kohtuvad Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel (BWF. 60) esimeses ringis Taani paari Christine Buschi – Amalie Schulziga (BWF. 53). Taani duoga on Rüütel varem kohtunud: 2018. aastal Leedus toimunud Euroopa karikaetapi finaali jäi peale toona veel Kuubaga koos mänginud eestlanna.

Meesüksikmängus on üle pika aja platsil maailma esireket Kento Momota (BWF. 1), kelle viimane võistlus pärineb 2020. aasta jaanuarist. Naisteüksikmängus andis olümpiavõitja Carolina Marin (BWF. 3) äsja teada, et peab All England Openi vigastuse tõttu vahele jätma.