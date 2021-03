Ala vahetanud olümpiavõitja teeb viimaks kauaoodatud debüüdi

«Tundsin, et ma ei taha enam oodata. Laskesuusatamine on selleks liiga lõbus,» selgitas kokku 12 tiitlivõistluse medaliomanik oma otsust.

Kaotusnumbritest hoolimata säilitas Nilsson siis positiivse meele. «Vähemalt oli väga tore jällegi võistlustules olla. Tean, et siit saab ainult paremaks minna ja võtan koju väga palju kaasa. Isegi kui tulemus polnud rahuldav, siis hea tunne on säilinud,» selgitas Nilsson, kes ei kahetse üldse, et otsustas kevadel ala vahetada. «Siin on väga lõbus sõita, sest saad kogu aeg erinevate sportlastega rajal heidelda. Selline jälitamine on väga lõbus.»