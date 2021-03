Tammeka jalgpallurist politseinik: loodan, et see alarmeeriv lugu toob laviini avaldustest, mis seni on jäänud saatmata

«Ma mängin hetkel jalgpalli JK Tammeka naiskonnas. Kuuldes seda Nõmme Kalju treeneriga seotud juhtumit, andsin kohe Tammeka jalkagrupi naistele ühischatis teada, et kui neil midagi kasvõi veidi sarnast on kunagi juhtunud, või veel hullem, juhtumas, siis nad annaksid sellest minule kui politseinikule märku. Kuskilt tuleb alustada. Politseinikke, kes erinevates klubides mängivad, on palju, ja usun, et ka nemad on tänaseks enda klubis selle teema tõstatanud.

Olen politseinikuna varasemalt puutunud kokku lugudega, kus mulle kirjutavad naised oma aastate kui mitte aastakümnete tagustest seksuaalse väärkohtlemise ja ahistamise juhtumitest, ja nähes, kuidas need siiamaani nende igapäevaelu ja suhteid mõjutavad, siis ma väga loodan, et see alarmeeriv lugu toob kaasa laviini kirjadest või avaldustest, mis seni on jäänud saatmata. Ei, mitte selle konkreetse treeneri suhtes, vaid üleüldse seoses võimaliku seksuaalse ahistamisega.

Ma ei saa lubada, et iga lugu saab sellise lahenduse, mida kannatanu loodab, kuid ma saan kinnitada seda, et seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise juhtumid on need, millega politseisse pöördumine on igal juhul õige ja väga oodatud samm. Ma olen teadlik neist intsidentidest, kus mõned politseinikud ei ole osanud kannatanuga suhelda selliselt, et ta tunneks, et teda mõistetakse. See on läinud aastatega oluliselt paremaks, aga kui siiski kohtate politseinikku, kellele enda lugu rääkides jääb halb tunne, siis need juhtumid tuleb saata PPA sisekontrollibüroole. Ka selline tagasiside on meile oluline, et oma tööd tulevikus paremini teha ja kannatanutele veelgi enam tuge ja turvatunnet pakkuda.