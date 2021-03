Kuigi antud juhtumi puhul pole veel teada, millega see lõpeb ja millised on selle pikaajalised tagajärjed, siis tegu pole esimese skandaaliga, mis Kaljut on raputanud. Seetõttu otsustas Postimees vaadata tagasi varasematele juhtumitele, mis Nõmme klubi on tabanud.