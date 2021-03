Treenerite esindaja: naiseks või meheks olemist tuleb õppida ja õpetada

Iganõmm tõi välja detaili, mis on pedagoogilise protsessi üks osa. «Ka naiseks või meheks olemist tuleb õppida ja õpetada. Kasvueas lapsed hakkavad neid erinevaid võimalusi ise otsima, see on täiesti loomulik. Nad ei anna endale aru, millise sõnumi nad oma riietuse või käitumisega edastavad,» selgitas Iganõmm Kuku Raadio «Saatele».

Tema hinnangul on treeneri, õpetaja või täiskasvanu ülesanne sellist protsessi juhtida, toetada ja selgitada. «Noored on tihtilugu selline kerge saak. Selle asemel, et neid toetada ja suunata täiskasvanuks saamisel, siis osa neid treenereid, nagu antud juhul, lihtsalt kasutavad neid lapsi ära. See on lubamatu, sealt läheb piir,» oli Iganõmm resoluutne.

Madis Iganõmm FOTO: FOTO: Erakogu

Iganõmm tõi näite 1990ndatest aastatest, kui Eestisse saabusid pedagoogid üle maailma, kes tahtsid siin läbi viia erinevaid lastelaagreid. Tegemist oli rahvusvaheliste üritustega, mis leidsid Eestis laia kõlapinda ning tekitasid vanemates huvi, et sinna oma lapsi saata.

«Nendesse oli tung üsna suur, sest lubati, et on inglisekeelne juhendamine ja vanemad tahtsid, et lapsed õpiksid keelt. See asi aeti erineval moel päris suureks. Üsna pea tuli välja, mis selliste inimeste tegelik suund oli neid lastelaagreid teha,» vihjas Iganõmm alaealiste laste ärakasutamisele.

Seejärel võeti kasutusele abinõud, et kõik laagrite läbiviijad said kutsetunnistuse, milleks tuli läbida eksam. «Filter tehti nii tugevaks, et selliste inimeste tulek meie laste juurde, ükskõik kui head paberid neil mujal maailmast kaasas olid, need ei maksa. Neid inimesi, kes välismaalt tulevad ja siin lastega tööle hakkavad, neid tuleb kontrollida,» oli Iganõmm kindel.

Treenerite Liidu juhatuse liikme arvates sunnib juhtum otsa vaatama treenerite kutsestandardite regulatsioonile, et teha õpilaste ja treenerite vahelised suhted veelgi selgemaks. Samas ei saa Iganõmme sõnul sellist käitumist kunagi täielikult välja juurida.