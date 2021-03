Johaugilt nõutakse jätkuvalt tagasi autasu, millega omal ajal pärjati ka Andrus Veerpalu

2005. aastal sai esimese ja seni ainsa eestlasena Holmenkolleni medali silmapaistvate tulemuste eest Andrus Veerpalu. Aja jooksul on selle välismaalastest saanud näiteks ka venelannad Larissa Lasutina ja Julia Tšepalova ning soomlane Harri Kirvesniemi. Mis neid kõiki ühendab? Ühel või teisel moel dopingureeglitega manipuleerimine ning sellega ka teoreetiliselt tunnustusest ilma jäämine.

Kuigi norralased on loobunud ausa mängu reegleid rikkunud välismaalastelt medali tagasi nõudmisest, siis loodetakse, et kuningriigi truu alam Johaug on seda valmis tegema.