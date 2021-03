Istanbuli Anadolu Efes võttis Euroliigas kaheksanda võidu järjest

Külalised olid kohe kohtumise alguses innukad, asusid juhtima ja eduseis ei loovutanud. Anadolu Efes võitis avapoolaja 47:31 ning edasi tuli vaid kätte võidetud edu hoida. Viimasel veerandil pääseti vahepeal koguni 30 punktiga ette. Shane Larkin ja Vasilije Micic tõid võitjatele parimatena 15 punkti, 10 silma jäi Tibor Pleissi ja Krunoslav Simoni kontole.

Koduväljakul mänginud Iisraeli klubi eest viskas parimana 15 punkti Scottie Wilbekin. Efes jätkab tabelis neljandana ja on nüüd võtnud kaheksa võitu järjest. Viimati kaotati 21. jaanuaril võõrsil Peterburi Zeniidile. Tel Avivi klubi on aga viimasest viiest mängust kaotanud neli ning on 14. positsioonil.