Spordieetika sihtasutus: treenerite eetikakoodeks peab saama suure jõu ja selle rikkumised tooma karistuse

«Kui politsei midagi uurib ja ütleb, et siin ei ole seadusrikkumist, siis see ei tähenda, et poleks midagi valesti tehtud. Saame valida, kellega koostööd teeme. Me ei pea inimestega, kes käitunud ebaeetiliselt, olgugi et seaduse järgi õigeks mõistetud, koostööd jätkama,» ütles esmaspäevases ETV saates «Ringvaade» jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjoni liige Mihkel Uiboleht.