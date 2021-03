Spordi lühiuudised

Rally Estonia kiiruskatsete arv suureneb 24-le

Tänavuse Rally Estonia kohta on päevavalgele tulnud mitu detaili. Ralli võistluskeskus asub sel aastal samamoodi Tartus Eesti Rahva Muuseumi territooriumil. Kui mullu läbisid sõitjad Lõuna-Eestis 17 kiiruskatset kogupikkusega 233,40 km, siis tänavu on võistlusalaga laienetud Jõgevamaale ning katseid on kavas kokku 24. Lisaks on kogu ralli ühe päeva võrra pikem. Testikatsed toimuvad neljapäeval ning samal õhtul toimub Raadi lennuväljal traditsiooniline publikukatse. Reede, laupäev ja pühapäev on täispikad kruusateid täis võistluspäevad.