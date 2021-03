Rallimaailma üks suurimaid staare istub uue auto rooli

Tegu on esimese korraga üle kümne aasta, mil ameeriklane võistleb mõne muu tootja kui Fordiga. 53-aastane Block teeb kaasa 100 Acre Wood Rallyl, mis on USA meistrivõistluste etapp.

Škoda ralliauto kohta sõnas Block, et see on Sarnane Ford Fiestale. «Škoda on viimastel aastatel olnud väga edukas ja R5 autodest üks kiireimaid, seda nii WRC2 klassis kui ka rahvuslikul tasandil üle maailma,» lausus ta.