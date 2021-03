Neuville'i endine kaardilugeja tahtis saada Loebi uueks paarimeheks: see oli mu plaan A

Loeb ja Elena pole sugugi esimene suur duo, kes 2021. aastal lahku läks. Vahetult enne autoralli MM-hooaja avaetappi teatas Hyundai sõitja Thierry Neuville, et ta ei suutnud kokkuleppele jõuda pikaaegse partneri Nicolas Gilsouliga.

Ilmselt mõtlesid Loebi ja Elena uudise valguses paljud rallifännid, et üheksakordne maailmameister võiks pöörduda nüüd Gilsouli poole. Räägib ta ju emakeelena prantsuse keelt ning on oma alal kahtlemata tipptegija. Sama mõtles ka Gilsoul ise, ent paraku see koostöö reaalsuseks ei saa.

«Pean tunnistama, et see oli pikalt minu plaan A,» lausus Gilsoul väljaandele Liege. «Olen Sebiga suhelnud, kuid kahjuks ei istu mina tema kõrvale. Ajastus pole lihtsalt hea. Olen väljakutsetele avatud ja tean täpselt, mida ma teha tahan, kuid paraku pole mul kõrberallide kogemust.»

Loeb ja Elena osalesid viimati koos jaanuaris toimunud Dakari rallil, kuid kaheksandal katsel tuli neil võistlus pooleli jätta. Mullusel autoralli MM-hooajal võisteldi kahel etapil, parimaks jäi Türgi rallil saadud kolmas koht.

Elena andis mõista, et lahkuminek ei olnud väga sõbralik. «Seb helistas mulle teisipäeva keskpäeval ja ütles, et jätkab karjääri ühe teise kaardilugejaga. Ta ütles, et see oli Prodrive’i meeskonna palve. Nende arvates polnud ma hingega asja juures ning tegin viimasel Dakari rallil liiga palju vigu,» ütles pettunud Elena, vahendas Prantsusmaa ajaleht L’Equipe.