Hirmsa õnnetuse üle elanud Woods pääses nädalatepikkuse haiglaravi järel koju

Kaks ja pool nädalat pärast õnnetust pääses Woods haiglast koju. «Mul on hea meel teatada, et taastun nüüd kodus. Olen viimase paari nädala jooksul saadud toetussõnumite üle äärmiselt tänulik. Hakkan iga päev tööd tegema, et saaksin jälle tugevaks,» lausus maailma tuntuim golfar.